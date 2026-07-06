Teatro Municipal de Viña del Mar lanza programación de invierno con festival gratuito, conciertos, humor y shows internacionales

Con la realización de la segunda versión del Festival de Teatro del Teatro Municipal de Viña del Mar, el escenario cultural más importante de la región ofrece durante julio una nutrida cartelera de espectáculos que incluye obras de teatro, música, recitales, humor, conciertos internacionales, encuentros corales y espectáculos para distintos públicos.

Uno de los grandes hitos del mes es el Festival de Teatro que se inicia este martes 7 y finaliza el domingo 19 de julio, reuniendo 9 obras gratuitas para todo público.

Al respecto, la directora del recinto, Vanessa Grondona, destacó que “con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Teatro Municipal de Viña del Mar está impulsando por segundo año consecutivo una iniciativa que nos tiene muy orgullosos y que reúne 9 montajes de primer nivel y más de 10 actividades de mediación y educación asociadas a la cartelera de este encuentro teatral”.

La directora añadió que “esto refleja nuestra convicción de acercar las artes escénicas a nuevos públicos, especialmente a las familias niños, niñas, jóvenes y personas mayores. Este festival es parte de una programación especial de invierno que consolida al Teatro como un espacio vivo, donde conviven el talento nacional e internacional, la creación contemporánea y algo que es muy importante: el acceso gratuito a la cultura”.

Finalmente destacó que “queremos que Viña del Mar lidere como la plataforma cultural más importante de la región y se proyecte como una ciudad que marca pauta en la programación artística”.

PROGRAMACIÓN FESTIVAL

El 2º Festival de Teatro del Teatro Municipal de Viña del Mar comenzará este martes 7 de julio, a las 19:00 horas, con “Estampida Humana”, de la Compañía Bonobo, bajo la dirección de Andreina Olivari y Pablo Manzi. El montaje (función recomendado para mayores de 16 años).

El miércoles 8 de julio, a las 18:00 horas, se presentará en el foyer del Teatro Municipal la obra “Teresa de la Cruz - Teresa Wilms Montt”, del Colectivo Escénico Agua-Cero, dirigida por Enrique Saldes y protagonizada por Gabriela Arancibia (función recomendada para mayores de 14 años).

En tanto, el jueves 9 de julio, a las 19:00 horas, será el turno de “El día en que el sol descubrió que era una estrella”, de la Compañía Proyecto Fuego, dirigida por María Paz González Durney. Esta obra incorpora intérpretes en Lengua de Señas para fortalecer el acceso inclusivo a las artes escénicas (función recomendada para mayores de 5 años).

El viernes 10 de julio, a las 18:00 horas, se presentará “Ersatz”, del Colectivo Aïe Aïe Aïe, dirigida e interpretada por Julien Mellano, con la colaboración de la Embajada de Francia y el Instituto Francés de Chile (la función se realizará en el Teatro Duoc UC sede Viña del Mar).

Para el sábado 11 de julio, a las 19:00 horas, llegará la obra de circo familiar “Tormenta”, de la Compañía El Límite de lo Propio, bajo la dirección de Alluitz Riezu García y Francisco Arrazola Quito (función recomendada para mayores de 5 años).

El festival continuará el martes 14 de julio, a las 19:00 horas, con “Pan Caliente”, escrita por María Asunción Requena y dirigida por Claudio Marín (función recomendada para mayores de 15 años).

En la jornada del jueves 16 de julio, a las 19:00 horas, se presentará “Vampyr”, obra dirigida y escrita por Manuela Infante, con las actuaciones de Marcela Salinas y David Gaete (función recomendada para mayores de 12 años).

El sábado 18 de julio, a las 19:00 horas, la Compañía La Llave Maestra llegará con “Infinita: paisajes de Gabriela”, dirigida por Álvaro Morales y Edurne Rankin (función recomendada para mayores de 10 años).

El cierre del festival será el domingo 19 de julio, a las 18:00 horas, con “Carrera”, de Tryo Teatro Banda, dirigida e interpretada por Sebastián Vila y Francisco Sánchez (función recomendada para mayores de 12 años).

Todas las funciones del II Festival de Teatro del TMVM son gratuitas con previa inscripción en linktr.ee/teatromunivina, según disponibilidad.

MÚSICA, HUMOR, COROS Y NUEVOS MEDIOS

La robusta cartelera de este mes del Teatro se inició con la presentación del concierto acústico internacional “El Kanka - Gira La Calma” y el pianista Ludovico Troncanetti con el recital “De Clementi a Liszt: un viaje entre clasicismo y romanticismo”, como parte del Ciclo Internacional de Piano

La programación continúa el lunes 20 de julio, a las 19:00 horas, con el recital “Tres Suites de Bach para violonchelo solo”, interpretado por Estelle Revaz, con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Embajada de Suiza en Chile (actividad gratuita con previa inscripción en linktr.ee/teatromunivina).

El martes 21 de julio, a las 19:00 horas, se realizará el concierto “Colores de Latinoamérica”, a cargo de la Banda Sinfónica de la Policía de Investigaciones, bajo la dirección de Daniel Bertin Brstilo. El programa incluye obras como Huapango, Libertango, Pájaro Campana y Cielito de Chiloé(actividad gratuita con inscripción previa).

Para el jueves 23 de julio, a las 19:00 horas, el Teatro Municipal recibirá el IV Festival de Percusión “Gabriel Parra”, organizado junto a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con la participación de elencos de percusión de la Región de Valparaíso y el invitado especial Sergio “Tilo” González (actividad gratuita con previa inscripción).

El humor también será parte de la cartelera con “La Sole | Picante pero feliz”, espectáculo que se presentará el viernes 24 y sábado 25 de julio, a las 20:00 horas (mayores de 12 años, entradas están disponibles en www.ticketpro.cl).

En tanto, el domingo 26 de julio se realizarán dos funciones de Candlelight: a las 18:00 horas, con “Las Cuatro Estaciones de Vivaldi”, y a las 20:30 horas, con “Tributo a Adele”. Las entradas están disponibles en www.feverup.com.

El martes 28 de julio, a las 19:00 horas, se llevará a cabo el II Encuentro Regional de Coros “Voces de Invierno”, con la participación de los coros de Cámara de Valparaíso, de Cámara de Viña del Mar, de la Universidad Técnica Federico Santa María, Jubilate Marco Dusi y coros escolares (actividad gratuita con previa inscripción en linktr.ee/teatromunivina).

Finalmente, el miércoles 29 de julio, a las 19:00 horas, se realizará la inauguración de Mediamorfosis 2026, Festival Latinoamericano de Nuevos Medios que continuará desde el 30 de julio al 2 de agosto (actividades gratuitas con previa inscripción en linktr.ee/teatromunivina).

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