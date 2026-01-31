Teatro Municipal de Viña del Mar lanza nutrida cartelera cultural para febrero

El Teatro Municipal de Viña del Mar inicia febrero con una potente y diversa programación cultural, consolidándose como uno de los principales espacios artísticos del verano en la región. La cartelera contempla espectáculos de música, danza, teatro, humor y grandes producciones para públicos de todas las edades.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó la relevancia de esta agenda cultural, subrayando que Viña del Mar no solo se prepara con el Festival Internacional de la Canción, sino también con una oferta artística de primer nivel. “Nos invita a encontrarnos, emocionarnos y disfrutar juntos”, sostuvo.

En esa línea, la jefa comunal enfatizó que el acceso a la cultura no debe ser un privilegio, sino un derecho. Por ello, aseguró que el municipio continuará fortaleciendo el Teatro Municipal como un espacio abierto, activo y al servicio de la comunidad.

La programación comienza el martes 3 de febrero, a las 20:00 horas, con “Sonidos y movimiento en concierto”, actividad gratuita que reunirá las cátedras de música y danza del Conservatorio Municipal Izidor Handler, destacando el trabajo formativo y creativo de sus estudiantes.

En el apartado musical y de grandes producciones, el calendario incluye la presentación de BAFOCHI el 4 de febrero, la experiencia inmersiva “Drácula, Sound of the Shadow” el 8 de febrero, y el show de God Save The Queen el 10 de febrero. Además, el 12 de febrero se presentará Mocedades con su gira “Quién te cantará Tour”, repasando décadas de trayectoria.

El teatro musical tendrá un lugar central con “Grease, el musical”, los días 14 y 15 de febrero, mientras que el 20 de febrero se realizarán los conciertos Candlelight, con funciones dedicadas a Hans Zimmer y a Coldplay, ofreciendo versiones íntimas en un escenario iluminado por miles de velas.

En cuanto al humor, el teatro presentará despedidas destacadas: “La Sole, el precio de la alcurnia” el 6 y 7 de febrero, “¡Adiós! Viejas de mierda” el 18 y 19, y “S.O.S. Mamis Off Line – La despedida” el 21 de febrero, cerrando un mes cargado de cultura y espectáculos que reafirma el compromiso del Teatro Municipal con la diversidad artística y el encuentro ciudadano.

