Teatro Municipal de Viña del Mar estrena «Jesucristo Superestrella» con elenco ciudadano

Con un elenco seleccionado a través de una convocatoria participativa realizada por el Teatro Municipal de Viña del Mar, el viernes 3 y sábado 4 de abril, a las 19:00 horas, se estrenará la producción original “Jesucristo Superestrella”, un musical que marca una nueva etapa para el recinto patrimonial enfocada en el desarrollo de propuestas escénicas propias.

La puesta en escena es dirigida por Christian Ortega y propone una versión contemporánea del clásico musical, abordando la Pasión de Cristo desde una mirada que reflexiona sobre el poder, la violencia y la fe.

El montaje integra música en vivo, bajo la dirección de Nicolás Oyola, junto a una propuesta que combina teatro y danza.

La directora del Teatro Municipal de Viña del Mar, Vanessa Grondona, señaló que “desde el Teatro Municipal de Viña del Mar estamos dando un paso histórico: por primera vez asumimos la producción integral de una obra propia, con la emblemática ópera rock Jesucristo Superestrella. Este proyecto no sólo marca un nuevo ciclo para nuestro teatro, orientado a la creación artística, sino que también refleja un modelo de gestión cultural profundamente vinculado con el territorio".

La obra reúne a destacados actores y cantantes de trayectoria nacional, junto a intérpretes regionales y un amplio elenco ciudadano seleccionado a través de audiciones abiertas.

En los roles principales participan Nicolás Oyarzún en el papel de Jesús, Matías Ponce como Judas Iscariote y Florencia Romero como María Magdalena, encabezando una propuesta escénica de gran escala.

A través de una convocatoria abierta, el teatro recibió más de 300 postulaciones, conformando un elenco ciudadano que comparte escenario con artistas profesionales, fortaleciendo el vínculo entre la creación artística y la comunidad.

“Es una invitación a vivir una experiencia artística colectiva, donde la creación se construye junto a la comunidad”, agregó la directora Vanessa Grondona.

Las funciones se realizarán el jueves 3 y viernes 4 de abril a las 19:00 horas, con entrada liberada previa inscripción a través de la plataforma digital del teatro (www.teatrovina.cl).

Los formularios estarán disponibles desde el jueves 26 de marzo para la función de estreno, y desde el sábado 28 de marzo para la segunda presentación.

PURANOTICIA