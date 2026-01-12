“Te vamos a quitar la cámara”: equipo periodístico es amenazado en plena cobertura del desalojo de megatoma en San Antonio

"Te vamos a quitar la cámara". Con estas palabras, un grupo de pobladores de la megatoma de San Antonio amenazaron a un equipo periodístico del matinal de Canal 13, que llegó hasta el cerro Centinela a reportear el operativo de desalojo.

El periodista Rodrigo Pérez, a cargo del despacho, se acercó con el camarógrafo a uno de los ingresos del asentamiento irregular, dando cuenta de los gritos que le advertían que debía alejarse si no quería ser víctima de robo de sus equipos de trabajo.

El profesional de las comunicaciones estaba reportando los alcances que tuvieron las barricadas en el lugar cuando, al acercarse a dicho punto, comenzó a escuchar los gritos desde el interior del megacampamento, advirtiéndole que debía salir.

"Las mismas personas nos decían que no siguiéramos avanzando, así que comenzaron a retroceder los conductores. Están gritando a pocos metros de que nos van a quitar la cámara", informó el periodista del programa «Tu día».

Cabe hacer presente que horas antes, un equipo de TVN recibió objetos contundentes al llegar a hacer la cobertura del procedimiento de desalojo que se lleva a cabo en las parcelas 11, 13 y 15 de la megatoma de San Antonio, situación que se sumó al lanzamiento de bombas molotov al personal de Carabineros.

