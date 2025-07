¿Te pillamos po', compadre? Versiones contrapuestas sobre millonario finiquito tienen en la mira a concejal Góngora de Villa Alemana

Una controversia digna de la frase «te pillamos po', compadre» quedó a la luz en la Municipalidad de Villa Alemana, en un caso de posiciones contrapuestas que involucran al concejal DC Marcelo Góngora y a la ex secretaria general de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social, Karen Poblete, respecto a su finiquito.

Puranoticia.cl accedió a la causa judicial que se desarrolla en el Juzgado de Letras de Villa Alemana, la cual da cuenta de la polémica salida de quien fuera la máxima autoridad de la Corporación Municipal entre el 19 de marzo y el 5 de diciembre de 2024.

En la Elección Municipal de octubre de 2024, Nelson Estay se quedó con la Alcaldía de Villa Alemana, derrotando a quien fuera la autoridad en ejercicio, Javiera Toledo, quien renunció dos semanas más tarde, a mediados de noviembre. Así es como el Concejo Municipal, el 27 de noviembre, eligió a Marcelo Góngora como Alcalde suplente hasta el 6 de diciembre, cuando asumiría la autoridad electa democráticamente.

Fue en medio de este proceso de cambio de administración cuando el 5 de diciembre de 2024, vale decir 24 horas antes de la llegada de Nelson Estay a la Alcaldía, se gestó la salida de Karen Poblete como secretaria general de la Corporación Municipal.

Lo curioso de todo esto es que el documento oficial del finiquito revela que el acuerdo de un pago de 25 millones de pesos ($25.000.000) para Karen Poblete fue firmado por la propia Karen Poblete como máxima autoridad de la entidad de la que salía.

Como era de esperar, esto llamó la atención de todos. De hecho, en sesión del Concejo Municipal del 27 de diciembre de 2024, la concejala Fernanda Ternicier pregunta sobre el tema, tal como lo hizo previamente el edil Roberto Morgado, lo que fue respondido por el edil Marcelo Góngora, según consta en el acta a la que accedió Puranoticia.cl.

"Yo le quiero decir, para clarificar de una vez por todas, que el decreto y el finiquito no se firmó ni con autorización del Directorio, ni con autorización del Alcalde en ejercicio, sino que lo firmó la empleadora de la Secretaria General, que es la propia Secretaria General", sostuvo en aquella oportunidad el edil DC.

Asimismo, planteó ante sus pares que "frente a eso, me sumo a los requerimientos y al compromiso que hizo el Alcalde, de solicitar todos los antecedentes necesarios para determinar si en eso existe o no alguna situación irregular y, de existir, me sumo a que se adopten todas las medidas administrativas o de otra naturaleza que se requieran. Supongo que con eso podemos dejar saldado el tema".

Pero a la luz de una demanda que la ex funcionaria Karen Poblete presentó ante el Juzgado de Letras de Villa Alemana, contra la Corporación Municipal de la comuna para que le pague la diferencia del finiquito de $25 millones, se conoció la otra parte de la historia, la que revela que, si bien, ella misma fue la que firmó su finiquito, esto lo hizo tras autorización del Directorio y del presidente del mismo, el Alcalde suplente, justamente el concejal Góngora que meses antes culpó a la funcionaria.

En su declaración ante el tribunal, Poblete señaló que "solicité autorización al Directorio. En su momento informé al presidente del Directorio, don Marcelo Góngora, y a las directoras, doña Alicia Morales, Carolina Pfaff y Gladys Neira. Y el Sr. Millán al momento de informarle no me contestó el teléfono".

También aseveró ante el Juzgado de Letras que "hubo una negociación el día 5 de diciembre con la administración entrante porque ellos querían tomar posesión el día 6, cuando asumía el nuevo Alcalde y la nueva administración. Producto de esto y dado los tiempos acotados en que se desarrolla este proceso, tomo contacto con el Directorio y el presidente del Directorio, don Marcelo Góngora, que fui a hablar personalmente con él y las directoras. Y les informo que de acuerdo a un equipo que había designado el Alcalde entrante, se llega a un acuerdo, se realiza una negociación para mi salida, ya que ellos querían tomar posesión de los cargos al otro día".

"Ante esto yo les informé, dado que mi cargo es de exclusiva confianza del Directorio y no del Alcalde, y también les informo que de acuerdo a las facultades que me conceden los estatutos, se les iba a informar en una próxima reunión de Directorio con la ya administración entrante, de los montos y la forma. Las formalidades iban a ser presentadas en una próxima reunión de Directorio. Esa autorización queda constatada en la certificación que presentamos como medios de prueba de que las directoras estaban debidamente informadas", complementó Poblete.

Como se logra advertir al conocer las dos versiones de esta controversia que azota a la Municipalidad de Villa Alemana, alguien no está diciendo la verdad o, dicho de otra forma, «te pillamos po', compadre»: o es el edil Góngora quien tuvo un "lapsus" y olvidó que fue él quien autorizó la firma o lisa y llanamente la ex máxima autoridad de la Corporación Municipal entregó una declaración falsa ante un tribunal.

Puranoticia.cl intentó comunicarse con el concejal Góngora para conocer su versión tras la declaración de la ex funcionaria, sin embargo no contestó a nuestros llamados.

