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Taxi colectivo se incendió frente a la plaza Sucre en pleno centro de Viña del Mar

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Bomberos controlaron la emergencia que provocó congestión vehicular en la transitada arteria de la Ciudad Jardín.

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Miércoles 8 de julio de 2026 20:10
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Un vehículo se incendió la tarde de este miércoles en pleno centro de la ciudad de Viña del Mar.

Un taxi colectivo fue afectado por las llamas frente a la plaza Sucre llegando a calle Viana, en las afueras de la tienda Ripley.

Bomberos controlaron la emergencia que provocó congestión vehicular en la transitada arteria de la Ciudad Jardín.

Hasta el momento no se ha dado a conocer lo que provocó que el automóvil se incendiara en el centro de Viña del Mar.

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