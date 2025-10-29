Tasa de desocupación de las mujeres bordea los dos dígitos: 9,9% en la Quinta Región

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que la tasa de desocupación en el trimestre móvil julio–septiembre 2025 fue de 8,5% en la región de Valparaíso, registrando una caída de 0,1 puntos porcentuales respecto a igual período del 2024.

Esta cifra es idéntica a la tasa reportada a nivel nacional y 0,3 puntos más baja que la del trimestre móvil anterior en la región, vale decir, entre junio y agosto de 2025.

La Encuesta Nacional de Empleo dio cuenta que la tasa actual se debe al ascenso de la fuerza de trabajo (1,7%), menor al alza presentada por las personas ocupadas (1,8%).

Por su parte, las personas desocupadas aumentaron en 0,9% en la región de Valparaíso, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez (31,6%).

Al poner la lupa en los sexos, el INE informa que la tasa de desocupación de los hombres se situó en 7,5%, mientras que la de las mujeres aumentó a 9,9%.

En términos de ocupación, en doce meses la estimacion de las personas ocupadas aumentó 1,8%, equivalente a 15.868 personas más, cifra que ha sido influenciada principalmente por los hombres (2,0%), mientras que por las mujeres fue de 1,4%.

Según tramo etario, se dio a conocer en el informe que el ascenso de la población ocupada fue incidida por el segmento de 35-54 años, que tuvo un avance de 2,7%.

Por sector económico, el ascenso de la población ocupada fue incidido por comercio (8,5%), alojamiento y servicios de comida (14,3%) y construcción (6,2%). En tanto que, por categoría ocupacional, incidieron principalmente en el ascenso las personas asalariadas formales (7,7%) y asalariadas formales (0,8%).

Finalmente, la tasa de ocupación informal alcanzó 29,3%, aumentando 0,1 puntos en doce meses. Asimismo, las personas ocupadas informales aumentaron 2,3%, incididas por los hombres (8,3%) y por las personas asalariadas informales (7,7%).

