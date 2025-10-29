Tasa de desocupación de las mujeres bordea los dos dígitos: 9,9% en la Quinta Región

El INE reportó que la tasa de desempleo durante el trimestre móvil julio – septiembre de 2025 fue de 8,5% en la región de Valparaíso, 0,1 puntos más baja que el año pasado.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que la tasa de desocupación en el trimestre móvil julio–septiembre 2025 fue de 8,5% en la región de Valparaíso, registrando una caída de 0,1 puntos porcentuales respecto a igual período del 2024.
Esta cifra es idéntica a la tasa reportada a nivel nacional y 0,3 puntos más baja que la del trimestre móvil anterior en la región, vale decir, entre junio y agosto de 2025.
La Encuesta Nacional de Empleo dio cuenta que la tasa actual se debe al ascenso de la fuerza de trabajo (1,7%), menor al alza presentada por las personas ocupadas (1,8%).
Por su parte, las personas desocupadas aumentaron en 0,9% en la región de Valparaíso, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez (31,6%).
Al poner la lupa en los sexos, el INE informa que la tasa de desocupación de los hombres se situó en 7,5%, mientras que la de las mujeres aumentó a 9,9%.
En términos de ocupación, en doce meses la estimacion de las personas ocupadas aumentó 1,8%, equivalente a 15.868 personas más, cifra que ha sido influenciada principalmente por los hombres (2,0%), mientras que por las mujeres fue de 1,4%.
Según tramo etario, se dio a conocer en el informe que el ascenso de la población ocupada fue incidida por el segmento de 35-54 años, que tuvo un avance de 2,7%.
Por sector económico, el ascenso de la población ocupada fue incidido por comercio (8,5%), alojamiento y servicios de comida (14,3%) y construcción (6,2%). En tanto que, por categoría ocupacional, incidieron principalmente en el ascenso las personas asalariadas formales (7,7%) y asalariadas formales (0,8%).
Finalmente, la tasa de ocupación informal alcanzó 29,3%, aumentando 0,1 puntos en doce meses. Asimismo, las personas ocupadas informales aumentaron 2,3%, incididas por los hombres (8,3%) y por las personas asalariadas informales (7,7%).
PURANOTICIA