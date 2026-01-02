Tarifas del Tren Limache - Puerto subirán 4,9% a partir de este sábado 3 de enero

A partir de este sábado 3 de enero de 2026 comenzará a aplicarse el reajuste tarifario en el servicio del Tren Limache - Puerto, medida que –según explicó EFE Valparaíso– se adopta en base a la evolución de los indicadores que influyen en los costos del servicio, como el índice de costros laborales (ICL), el índice de precios al Productor (IPP) y el costo del material rodante.

Este ajuste implica un alza promedio ponderada del 4,9%, cifra menor al cálculo del polinomio de reajustabilidad que entregaba un valor de 5,28% para este periodo.

La tarifa general para el recorrido en una zona, en cualquier horario aumenta en $30, mientras que para viajes de dos zonas se incrementa en $40. En trayectos de tres zonas, la tarifa sube en $50.

Respecto a los buses de combinación que conectan la estación intermodal Limache con la provincia de Quillota, la tarifa aumenta $70.

Para las personas mayores y personas en situación de discapacidad, se aplica el reajuste de manera proporcional a su beneficio tarifario del 50%.

Del mismo modo, para los estudiantes, que corresponde al 33%.

Para los usuarios frecuentes que optan por el pase mensual -que ofrece la posibilidad de ahorrar en base una tarifa plana con viajes ilimitados- habrá un incremento entre el 4,3% y el 5,1%, según las zonas.

Cabe hacer presente que, de todas maneras, la información sobre las nuevas tarifas estará disponible en las estaciones del Tren Limache-Puerto y en el sitio web efe.cl.

