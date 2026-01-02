Tarifas del Tren Limache - Puerto subirán 4,9% a partir de este sábado 3 de enero

EFE Valparaíso explicó que los factores que más inciden en este incremento de las tarifas de viaje son el material rodante, la mano de obra y los precios al productor.
A partir de este sábado 3 de enero de 2026 comenzará a aplicarse el reajuste tarifario en el servicio del Tren Limache - Puerto, medida que –según explicó EFE Valparaíso– se adopta en base a la evolución de los indicadores que influyen en los costos del servicio, como el índice de costros laborales (ICL), el índice de precios al Productor (IPP) y el costo del material rodante.
Este ajuste implica un alza promedio ponderada del 4,9%, cifra menor al cálculo del polinomio de reajustabilidad que entregaba un valor de 5,28% para este periodo.
La tarifa general para el recorrido en una zona, en cualquier horario aumenta en $30, mientras que para viajes de dos zonas se incrementa en $40. En trayectos de tres zonas, la tarifa sube en $50.
Respecto a los buses de combinación que conectan la estación intermodal Limache con la provincia de Quillota, la tarifa aumenta $70.
Para las personas mayores y personas en situación de discapacidad, se aplica el reajuste de manera proporcional a su beneficio tarifario del 50%.
Del mismo modo, para los estudiantes, que corresponde al 33%.
Para los usuarios frecuentes que optan por el pase mensual -que ofrece la posibilidad de ahorrar en base una tarifa plana con viajes ilimitados- habrá un incremento entre el 4,3% y el 5,1%, según las zonas.
Cabe hacer presente que, de todas maneras, la información sobre las nuevas tarifas estará disponible en las estaciones del Tren Limache-Puerto y en el sitio web efe.cl.
PURANOTICIA