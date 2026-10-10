Suspenden tránsito en Paso Los Libertadores por condiciones climáticas

Quienes tengan previsto cruzar la cordillera entre Chile y Argentina durante este fin de semana deberán considerar nuevas restricciones de tránsito en el Sistema Integrado Cristo Redentor, luego de que las autoridades de ambos países acordaran suspender temporalmente la circulación vehicular debido al pronóstico de condiciones meteorológicas adversas.

La medida comenzará a regir este sábado, a partir de las 16:00 horas, y se extenderá hasta las 23:59 de la misma jornada, afectando a todo tipo de vehículos que utilicen el principal corredor fronterizo entre ambos países.

La determinación fue adoptada durante una reunión del Comité de Coordinación Chilena y Argentina, instancia en la que se evaluaron los antecedentes meteorológicos y los informes técnicos proporcionados por los organismos de vialidad de ambas naciones.

Según informó el Equipo de Coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores, la suspensión busca resguardar la seguridad de los usuarios frente a las condiciones de inestabilidad previstas para la alta cordillera y sus posibles consecuencias sobre la transitabilidad.

El cierre se materializará mediante la interrupción del tránsito en las barreras de Guardia Vieja, en Chile, y Uspallata, en Argentina.

REAPERTURA PARCIAL DESDE EL DOMINGO

Aunque la suspensión general del tránsito se mantendrá hasta el término del sábado, las autoridades anunciaron una habilitación limitada del corredor internacional a partir de las 00:00 horas del domingo 11 de octubre.

Desde ese momento, únicamente estará autorizado el tránsito internacional de transporte terrestre de carga desde Chile hacia Argentina.

Esto significa que la reapertura no contempla, por el momento, la circulación general de vehículos particulares ni otros tipos de transporte fuera de la categoría y dirección expresamente autorizadas.

La medida responde a la necesidad de mantener condiciones de seguridad en el corredor, considerando que las condiciones meteorológicas pueden afectar la circulación en sectores de alta montaña.

Las autoridades no informaron en el comunicado una fecha u horario para la normalización completa del tránsito internacional.

LLAMADO A PLANIFICAR LOS VIAJES

Ante las restricciones anunciadas, el Equipo de Coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores recomendó a los usuarios revisar las condiciones meteorológicas y mantenerse informados antes de iniciar cualquier desplazamiento hacia la cordillera.

En particular, llamó a consultar exclusivamente los canales oficiales para conocer el estado del paso fronterizo y las eventuales modificaciones que puedan adoptarse durante las próximas horas.

La información estará disponible mediante las cuentas de X @UPFronterizos y @CFLosLibertador, utilizadas para comunicar las condiciones de funcionamiento del sistema fronterizo.

El anuncio fue emitido este sábado 10 de octubre por el Equipo de Coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores, el Sistema Integrado Cristo Redentor y la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes.

De esta manera, el corredor internacional permanecerá sujeto a restricciones durante el fin de semana, con una reapertura parcial destinada al transporte de carga desde territorio chileno hacia Argentina, mientras las autoridades continúan evaluando las condiciones de seguridad para el tránsito.

PURANOTICIA