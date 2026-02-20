Click acá para ir directamente al contenido
Tránsito fue suspendido tras múltiples accidentes y derrame de combustible en la ruta Las Palmas en Viña del Mar

El tránsito vehicular se encuentra suspendido entre el paso Rodelillo y enlace Troncal Sur, en dirección al centro de la Ciudad Jardín.

Viernes 20 de febrero de 2026 15:04
Múltiples accidentes de tránsito se han producido en la ruta Las Palmas en la ciudad de Viña del Mar.

Las emergencias se registraron la tarde de este viernes 20 a la altura del kilómetro 6.

Debido a los siniestros viales que produjeron derrame de combustible, se encuentra suspendido el tránsito entre el paso Rodelillo y enlace Troncal Sur, en dirección a El Salto.

Cabe señalar que equipos de emergencia trabajan en el lugar y se registra alta congestión vehicular.

IMÁGENES

(Imágenes: @NoticiasValpoEx, @william_labrana)

