Tránsito fue suspendido tras múltiples accidentes y derrame de combustible en la ruta Las Palmas en Viña del Mar

El tránsito vehicular se encuentra suspendido entre el paso Rodelillo y enlace Troncal Sur, en dirección al centro de la Ciudad Jardín.
Múltiples accidentes de tránsito se han producido en la ruta Las Palmas en la ciudad de Viña del Mar.
Las emergencias se registraron la tarde de este viernes 20 a la altura del kilómetro 6.
Debido a los siniestros viales que produjeron derrame de combustible, se encuentra suspendido el tránsito entre el paso Rodelillo y enlace Troncal Sur, en dirección a El Salto.
Cabe señalar que equipos de emergencia trabajan en el lugar y se registra alta congestión vehicular.
IMÁGENES
(Imágenes: @NoticiasValpoEx, @william_labrana)
