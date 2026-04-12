Suspenden clases para este lunes en colegio de Villa Alemana por amenaza de tiroteo

Una situación de alerta se vivió en un establecimiento educacional de Villa Alemana, luego de que se detectara una amenaza de tiroteo al interior del recinto, lo que llevó a suspender las clases programadas para este lunes.

Se trata del Colegio San Nicolás, donde un estudiante informó a inspectoría sobre un mensaje escrito en uno de los baños que advertía: “TIROTEO LUNES 13 DE ABRIL”.

Frente a este hecho, la dirección del establecimiento activó de inmediato sus protocolos de seguridad. En el comunicado oficial, la directora Marcela Breguel señaló que “ante la gravedad de la situación la dirección ha procedido a aplicar el protocolo de seguridad correspondiente, el cual contempla entre otras acciones, la activación de medidas preventivas inmediatas”.

El caso fue denunciado a Carabineros y los antecedentes ya fueron remitidos a las autoridades competentes, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

Mientras se desarrolla la investigación, el colegio indicó que se encuentran evaluando las condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro a clases, a la espera de nuevas orientaciones.

Además, se informó que durante la jornada se dispondrá de apoyo profesional para la comunidad educativa. “como comunidad educativa, nuestro principal compromiso es resguardar la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y funcionarios”, enfatizó la dirección.

Este episodio se suma a otros hechos recientes que han generado preocupación por la seguridad en entornos escolares, reforzando la necesidad de protocolos preventivos y respuestas oportunas frente a este tipo de amenazas.

PURANOTICIA