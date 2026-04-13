Suspenden clases en Colegio Numancia de Valparaíso tras amenazas de muerte en baño

A raíz del hallazgo de mensajes intimidatorios escritos en un sanitario, durante la jornada de este lunes se concretó la suspensión de las actividades académicas en el Colegio Numancia, recinto situado en la calle homónima de la ciudad de Valparaíso. Frente a este nuevo episodio de amenazas de muerte en la zona, la institución educativa acudió a Carabineros para interponer la denuncia correspondiente.

A través de una declaración pública, la entidad detalló cómo se gestó el descubrimiento: "Este lunes, el Inspector General ha sido alertado de una amenaza directa hacia la comunicad escolar por medio de un rayado en uno de los baños de enseñanza media de nuestro establecimiento, en donde se indican amenazas de muerte a efectuarse el próximo día lunes 13 de abril".

Junto con lo anterior, la administración del recinto confirmó que se activaron los protocolos de rigor. Esto implicó dar aviso de manera inmediata a la policía uniformada para que se ponga en marcha el respectivo proceso indagatorio.

En paralelo a las diligencias oficiales, el establecimiento comunicó la contratación de un equipo de investigación externo. Esta unidad privada ejecutará sus propias pesquisas "con el objetivo de dar con el o los responsables de estos hechos de amenazas, que atentan gravemente contra la seguridad e integridad de niños, niñas y funcionarios".

Como parte de las medidas adoptadas, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de las grabaciones captadas por las cámaras de vigilancia del colegio. Todo este material audiovisual será puesto a disposición tanto de los efectivos policiales como del grupo de peritos privados.

Para la jornada de este martes, la dirección del colegio adelantó que las labores investigativas seguirán su curso, "pudiendo llevarse a cabo entrevistas con estudiantes de interés y toda acción que determine la unidad policial o la misma unidad de investigación contratada por la corporación educacional".

PURANOTICIA