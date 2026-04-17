Suspenden a dos gendarmes por liberación errónea de reo en Valparaíso: delincuente condenado se mantiene como prófugo

Nuevos antecedentes se han conocido respecto del nuevo error que cometió Gendarmería y que permitió que un reo condenado por robo en lugar habitado saliera en libertad desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

En ese sentido se informó que hay dos funcionarios de Gendarmería que están suspendidos de sus funciones por su presunta responsabilidad en el hecho ocurrido el pasado 4 de abril, pero que sólo se conoció públicamente este 16 de abril.

Fue la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien abordó el tema comunicando que "se encuentran dos personas suspendidas y se están realizando todos los esfuerzos por parte de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI) para encontrar a esa persona que evadió la acción de la justicia".

De igual forma, precisó que "claramente se tienen que hacer las investigaciones administrativas correspondientes"; esto, en relación a los sumarios iniciados en Gendarmería para estabelcer las responsabilidades de lo ocurrido en Playa Ancha.

Quien también comentó el tema fue el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien señaló que este nuevo error de Gendarmería "es lamentable", pero que "ya hay una investigación abierta", la cual fue comunicada a través de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso.

"Obviamente que estas cosas son incomprensibles, pero esperamos que el sumario sea rápido, sea eficaz y se sancione esta negligencia porque más allá hay una persona que debe estar detenida y está libre", complementó el máximo representante del Presidente José Antonio Kast en la Quinta Región.

Finalmente, Manuel Millones sostuvo que "Gendarmería ha entregado su información al respecto y hay una investigación abierta que esperamos que establezca las responsabilidades adecuadas". Junto a ello, aseguró que hasta el momento no ha sido detenido el delincuente que fue liberado por error.

Cabe hacer presente que, al menos hasta el cierre de este artículo periodístico, Gendarmería no ha emitido pronunciamiento alguno respecto de este nuevo error que permitió que un reo condenado pudiera salir libre desde la cárcel de Valparaíso.

De todas maneras, este caso vuelve a poner en el centro del debate el funcionamiento de los protocolos internos de Gendarmería, mientras se mantienen las diligencias policiales para dar con el paradero del interno y avanzar en la determinación de responsabilidades administrativas por este nuevo episodio.

PURANOTICIA