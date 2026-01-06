Surrealista registro en Valparaíso: motorista de Carabineros sorprende a ciclista transportando planta de marihuana en una mochila

Detenido terminó un adolescente de 17 años que fue sorprendido por un motorista de Carabineros transportando en una bicicleta una planta de marihuana en Valparaíso.

El hecho fue grabado por un usuario de Tiktok, identificado como @EnzoPorLatam, quien captó el momento exacto en que el funcionario policial se percata de lo ocurrido.

El registro fue publicado en las redes sociales y, como era de esperar, rápidamente se viralizó debido a lo curioso del procedimiento en la avenida Alemania.

"Valparaíso es una de la ciudades más locas que ya vi en mi vida... y esta es la demostración", indicó el usuario en su cuenta de Tiktok.

Si bien, en el video no se aprecia qué ocurrió después, sí se informó que el ciclista intentó escapar al ver que lo seguía un funcionario policial.

No obstante, fue capturado por el uniformado, quien lo trasladó hasta la unidad policial para continuar con el procedimiento, constatándose que era menor de edad.

También se dio a conocer que el individuo mantenía dinero en efectivo, correspondiente a $115.000 y que, además, mantiene antecedentes por porte y consumo de drogas.

PURANOTICIA