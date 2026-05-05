Supervisan proyecto de nuevo SAPU que beneficiará a unas 10 mil personas en Quillota

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó una agenda de trabajo en terreno en Quillota, donde se interiorizó sobre el avance de un importante proyecto en materia de salud, financiado con recursos del Gobierno Regional.

La máxima autoridad regional, junto al alcalde Luis Mella, y los consejeros regionales de la provincia, visitaron el actual Cesfam de San Pedro, ubicado en la calle René Schneider, así como el terreno donde se emplazará el futuro SAPU ubicado en avenidas Dueñas.

Este último proyecto, denominado “Construcción Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAPU de San Pedro”, es financiado a través del Fondo Regional de Inversión Local, FRIL, del Gobierno Regional de Valparaíso por una inversión de M$337.000.

Tras el recorrido, el gobernador Mundaca señaló que “nuestro compromiso como Gobierno Regional, es un compromiso invariable. Estamos acá donde se va a construir el nuevo SAPU de 240 m2, versus un actual SAPU que es muy pequeño y hoy no logra tener todas las instalaciones suficientes para poder atender a mucha gente. Aquí hay un territorio de 8 mil a 10 mil personas que requieren atención primaria de salud. Tenemos un compromiso con la descentralización, con el territorio. Vamos a apoyar todas las iniciativas que pongan en la centralidad el bienestar de las personas”.

Por su parte, el alcalde Mella sostuvo que "es un signo tremendamente positivo estar en una localidad de Quillota rural, semiurbana, que muchas veces ha estado postergada, y que hoy día recibe a nuestro gobernador regional para mostrarle proyectos importantísimos".

El nuevo recinto de atención primaria en la localidad de San Pedro permitirá descongestionar el sistema, como entregar una mejor atención y cobertura.

Así lo comentó Nelly Sánchez, presidenta del comité de emergencia San Pedro, quien señaló que “esto es una lucha que llevamos hace mucho atrás, ahora la necedades son mucho más grandes, porque antes en San Pedro éramos 4 mil y hoy día somos como 10 mil habitantes. El consultorio tiene en este momento casi 8 mil inscritos, y cada vez se estaba haciendo más estrecho. Para nosotros es una gran alegría lograr que esto se haga realidad”.

Cabe señalar que durante el período 2021–2025 el Gobierno Regional de Valparaíso ha priorizado una inversión total de M$ 7.167.105 en la comuna de Quillota, orientada principalmente al fortalecimiento urbano, conectividad, seguridad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad.

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