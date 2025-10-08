Superintendencia investiga nuevos episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví: inspeccionaron plantas de Copec y ENAP

Luego de los nuevos episodios de contaminación en las comunas de Quintero y Puchuncaví, que afectaron a comunidades escolares, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició una investigación para determinar el origen del problema.

"En relación a los reportes de personas afectadas en Quintero y Puchuncaví, informamos que realizamos dos inspecciones ambientales a la Planta de Lubricantes Quintero de la Compañía de Petróleos de Chile (Copec) y al Terminal Marítimo ENAP Quintero", señaló el órgano fiscalizador.

De igual forma, explicaron que "el objetivo de estas fiscalizaciones fue verificar el cumplimiento de las medidas establecidas en los Planes Operacionales, en el marco del Plan de Prevención de Descontaminación Atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví".

En este contexto, comentaron también que se tomaron muestras con un dispositivo canister en dos ubicaciones de la comuna de Quintero, específicamente en el Hospital de Quintero y en el colegio Alonso.

"La SMA mantendrá su vigilancia permanente a la calidad del aire y a los datos reportados desde los equipos Pyxis que se encuentran instalados en la zona, los cuales tienen como objetivo monitorear la posible presencia de compuestos orgánicos volátiles”, sentenciaron desde el organismo.

En tanto, el delegado presidencial para Concón, Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres, se refirió a las gestiones realizadas durante la jornada en la zona, señalando que las labores junto a la SMA y a la Seremi del Medio Ambiente buscan "levantar información sobre los episodios que han afectado a la población y continuar con las posibles acciones y sanciones que se podrían cursar en caso de determinar alguna fuente de contaminante en la zona".

