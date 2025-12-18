Diputado Barrios destaca proyecto que regula exigencias para ingresar a carreras de pedagogía: "Eleva estándares con responsabilidad"

El diputado Arturo Barrios, se refirió al proyecto de Ley que regula nuevas exigencias para el ingreso a carreras y programas de pedagogía, destacando la necesidad de resguardar la calidad de la formación docente, sin descuidar la realidad que hoy vive el sistema educativo del país.

El integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados señaló que "el fortalecimiento de la educación debe ser una prioridad nacional, y para ello necesitamos profesores y profesoras bien formados, motivados y presentes en todas las aulas del país. Este proyecto apunta correctamente a elevar estándares, pero debe hacerlo con responsabilidad y sentido de realidad”.

En ese contexto, el legislador por el Distrito 7 de la región de Valparaíso advirtió sobre el déficit estructural de docentes, particularmente en regiones y en áreas estratégicas del sistema educativo. “Hoy enfrentamos una escasez evidente de profesores y profesoras, que se expresa con mayor fuerza fuera de la región Metropolitana. Si no actuamos con cuidado, podemos agravar este problema en el corto y mediano plazo”, enfatizó.

El socialista valoró especialmente la propuesta del Senado de incorporar una regla transitoria, que permita evitar una caída abrupta en la matrícula de las carreras de pedagogía mientras se implementan las nuevas exigencias. “Es fundamental que exista una norma de transición que dé certezas a las instituciones, a los estudiantes y al sistema educativo en su conjunto. No podemos darnos el lujo de cerrar la puerta a vocaciones pedagógicas en un momento en que el país las necesita con urgencia”.

Asimismo, subrayó la situación crítica que podría afectar a pedagogías clave como educación parvularia, educación diferencial y educación física, áreas esenciales para el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes. “Estas especialidades cumplen un rol insustituible en la inclusión, el desarrollo temprano y la promoción de la vida saludable. Una caída en su matrícula tendría consecuencias profundas y duraderas”, sostuvo.

Finalmente, el diputado Arturo Barrios reiteró su disposición a apoyar una solución equilibrada, que combine calidad, gradualidad y fortalecimiento del sistema docente. “Debemos avanzar hacia mejores estándares, pero sin desproteger al sistema educativo ni a las regiones. La educación requiere políticas responsables, consensuadas y con visión de futuro”, concluyó.

