Superintendencia del Medio Ambiente formula dos cargos graves contra planta fotovoltaica San Marino Solar de Zapallar

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos graves contra San Marino Solar SpA, titular de la planta fotovoltaica del mismo nombre, ubicada en la localidad de Catapilco, comuna de Zapallar, en la región de Valparaíso.

El proyecto, que obtuvo una calificación ambiental favorable en 2021, consiste en una planta de captación de energía solar para su posterior transformación en electricidad, con el propósito de inyectar aproximadamente 9 MW al Sistema Eléctrico Nacional, a través de una línea de evacuación de 13,2 kV y una extensión aproximada de 912 metros.

En marzo, en el marco del Programa de Fiscalización 2025 de la Superintendencia, fiscalizadores de la Oficina Regional de la SMA en Valparaíso, junto a personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), realizaron una inspección ambiental en terreno. Tras las fiscalizaciones y el análisis jurídico, se resolvió formular dos cargos graves contra el titular del proyecto.

El primer cargo grave se formuló luego de constatar la ejecución de escarpes y el retiro de la capa superficial de suelo durante la fase de construcción en una superficie aproximada de 1,29 hectáreas en un área no autorizada en su permiso ambiental. Esto, considerando que las actividades de escarpe en etapa de construcción se encontraban estrictamente limitadas a las áreas de caminos evaluadas, sin implicar afectación al componente suelo en sectores distintos a dichos trazados.

El segundo cargo grave se imputó al verificarse que el titular no ejecutó la reforestación de bosque nativo, conforme al Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosques Nativos aprobado por Conaf. El plan contemplaba reforestar una superficie de 1,36 hectáreas, mediante cinco especies nativas, entre ellas espino, molle, maitén y litre, medida que no ha sido ejecutada.

La jefa de la Oficina Regional de Valparaíso, María José Silva, señaló que “los cargos formulados responden a incumplimientos de las exigencias establecidas en su permiso ambiental, tanto por la intervención de suelo fuera de las áreas autorizadas, con la consecuente degradación física y funcional del terreno, como por el incumplimiento del plan de reforestación comprometido, asociado a la corta de bosque nativo necesaria para materializar el proyecto”.

Desde ahora, el titular cuenta con un plazo de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos ante la SMA.

PURANOTICIA