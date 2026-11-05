Superintendencia del Medio Ambiente exige información urgente a Codelco tras derrame de relaves en la División Andina

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento de fiscalización a la empresa a la empresa Codelco Chile – División Andina, tras tomar conocimiento de la ocurrencia de un derrame de relaves derivado de una obstrucción en el sistema de transporte de dicho material.

Para ello se comenzó a revisar la aplicación de planes de contingencia, monitoreos existentes, la realización de una actividad en terreno, y la notificación de un requerimiento de información en carácter de urgente.

En dicho requerimiento, el organismo instruyó a la compañía la presentación de una serie de antecedentes técnicos divididos en dos entregas obligatorias:

Plazo de 2 días hábiles: Codelco División Andina deberá entregar la cronología detallada del incidente, coordenadas UTM y mapas KMZ de las obras afectadas, cuantificación del volumen de relave derramado y capturado, superficie de suelo o agua impactada, caracterización físico-química del material, así como los monitoreos de calidad de agua y parámetros en línea (pH y conductividad) en el río Blanco. Asimismo, deberá acreditar las medidas de control, limpieza y la activación del Plan de Contingencias.

Codelco División Andina deberá entregar la cronología detallada del incidente, coordenadas UTM y mapas KMZ de las obras afectadas, cuantificación del volumen de relave derramado y capturado, superficie de suelo o agua impactada, caracterización físico-química del material, así como los monitoreos de calidad de agua y parámetros en línea (pH y conductividad) en el río Blanco. Asimismo, deberá acreditar las medidas de control, limpieza y la activación del Plan de Contingencias. Plazo de 5 días hábiles: La empresa deberá remitir un Informe Técnico Consolidado sobre las causas de la falla, evaluación final de impactos en componentes ambientales (agua, suelo, flora, fauna o medio humano), disposición final del material removido y el plan de acciones para evitar contingencias similares.

En paralelo al requerimiento administrativo, un equipo de la SMA acudió al lugar, inspeccionando el área, evaluando el alcance del derrame y verificando la efectividad de las labores de limpieza ejecutadas por la minera.

Al respecto, el Superintendente Ibarra señaló que “la Superintendencia del Medio Ambiente se encuentra investigando el incidente por derrame de relaves ocurrido en la División Andina de Codelco. Para ello, dictamos formalmente un requerimiento de información a la empresa con el fin de precisar las causas de la obstrucción, el volumen de material derramado y la correcta activación de sus planes de contingencia y monitoreos. Asimismo, nuestros equipos de la División de Fiscalización ya se encuentran en el lugar realizando la fiscalización en terreno para verificar los impactos en el sector afectado”.

La SMA recordó que el no acatamiento de estos requerimientos de información está tipificado por la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA) como una infracción grave, expuesta a procedimientos sancionatorios.

(Imagen: Superintendencia del Medio Ambiente )

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