Superintendencia de Educación fiscalizará de oficio a colegio de Viña del Mar tras maltratos de profesora a niños de 2° básico

La Superintendencia de Educación confirmó que fiscalizará de oficio al Colegio Profesor Huguet de Viña del Mar. La medida busca determinar responsabilidades institucionales tras las graves agresiones que una profesora de inglés habría cometido contra niños de segundo básico para silenciarlos.

Según los antecedentes, la docente habría cubierto la boca de al menos nueve alumnos con cinta adhesiva. Además, se denunció que a uno de ellos se le ataron las manos para obligarlo a escribir. Tras los hechos, la mujer habría intentado silenciar a los menores diciendo que se trataba de un “juego”.

Francisco Rodríguez, presidente regional del Colegio de Profesores, valoró la intervención señalando que “cuando ocurre un acto de vulneración de derechos, sobre todo de menores de edad, no podemos dejar de alzar la voz”. Asimismo, enfatizó que la gravedad persiste “independientemente de que el colegio no pertenezca a la educación pública”.

Por su parte, el Colegio Profesor Huguet confirmó la desvinculación de la docente tras la grave denuncia y aseguró que colabora con la PDI. En un comunicado, señalaron que no toleran conductas que “vulneren los derechos de niños y niñas” y que activarán medidas de apoyo emocional para la comunidad.

Finalmente, la concejala Nancy Díaz condenó el episodio, remarcando que rechaza cualquier acto que “vulnere a menores de edad en la comuna”. La investigación de la Superintendencia ahora se centrará en si el recinto cumplió con los protocolos de resguardo exigidos por ley.

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