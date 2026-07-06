Sumario por auditoría al Hospital de Quilpué cierra con sobreseimiento y Fenats anuncia que acudirá a la Contraloría General

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) cuestionó duramente el resultado del sumario administrativo instruido en el Hospital de Quilpué tras la Auditoría Ministerial N°25/2025, luego que la investigación estableciera el sobreseimiento total de los hechos indagados, pese a que el informe elaborado por el Ministerio de Salud había detectado observaciones calificadas como de alta criticidad en materias relacionadas con el uso de recursos públicos, contrataciones y actividades de autocuidado realizadas por funcionarios, entre otras situaciones.

Cabe recordar que el informe, revelado por Puranoticia.cl a fines de mayo, dio cuenta de una serie de observaciones administrativas y financieras al interior del recinto asistencial, entre ellas decenas de contrataciones sin la autorización previa de la Dirección de Presupuestos (Dipres), inconsistencias en reportes oficiales, eventuales duplicidades de gasto en jornadas de autocuidado efectuadas en el resort Rosa Agustina de Olmué y posibles vulneraciones al principio de continuidad del servicio público, antecedentes que motivaron la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Sin embargo, mediante un comunicado público, la Fenats Base Hospital de Quilpué informó que "el sumario administrativo instruido para determinar responsabilidades derivadas de la Auditoría Ministerial N°25/2025 concluyó con el sobreseimiento total de los hechos investigados. Como organización gremial, rechazamos la forma en que se desarrolló este procedimiento".

Tras revisar el expediente, manifestaron a través de un comunicado que "consideramos que la investigación no tuvo el rigor que exigían observaciones que el propio Ministerio de Salud calificó de alta criticidad. Resulta difícil de entender que una auditoría con hallazgos de esa magnitud termine sin responsabilidades, cuando el proceso se cerró sin agotar diligencias esenciales, sin incorporar toda la documentación solicitada por el fiscal y sin esclarecer con claridad quién tomó qué decisiones".

La organización también sostuvo que "nos preocupa que la investigación se haya basado principalmente en los dichos de los propios funcionarios involucrados, sin verificar esos antecedentes de forma objetiva. Tampoco se citó a declarar a personas directamente relacionadas con los hechos, lo que limitó seriamente el alcance del proceso. Estas circunstancias también generan dudas legítimas sobre la independencia e imparcialidad con que se investigó, más aún tratándose de unidades estratégicas".

Asimismo, desde la Fenats insistieron en que "el problema no es que un sumario termine sin sanciones. El problema es que termine sin haber agotado las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Cuando una investigación deja más preguntas que respuestas, se debilita la confianza en los mecanismos de control interno y se compromete el principio de probidad administrativa. La transparencia no se fortalece cerrando procesos con antecedentes sin revisar, sino con investigaciones independientes, completas y técnicamente sólidas".

Frente a este escenario, el gremio anunció que "pondremos estos antecedentes en conocimiento de la Contraloría General de la República y de las máximas autoridades del Ministerio de Salud, solicitando la revisión de lo actuado y la adopción de las medidas de fiscalización que correspondan".

Finalmente, la Fenats Base Hospital de Quilpué aseguró que "no buscamos un resultado predefinido ni perseguir a nadie en particular. Nuestro deber, como organización gremial, es exigir que las investigaciones administrativas se ajusten a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y exhaustividad que deben regir la administración pública, en resguardo de la probidad que se espera de cada funcionario del Estado".

Con este nuevo pronunciamiento, la controversia derivada de la Auditoría Ministerial N°25/2025 suma un nuevo capítulo. Mientras el sumario administrativo concluyó sin establecer responsabilidades, la Fenats anunció que buscará que los antecedentes sean revisados por la Contraloría General de la República y por las autoridades del Ministerio de Salud, insistiendo en que las observaciones detectadas por la auditoría ameritaban una investigación más exhaustiva.

PURANOTICIA