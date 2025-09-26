Sujeto implicado en violentos robos a camiones de carga fue detenido en La Calera

Un hombre fue detenido en La Calera por la comisión de una serie de delitos de robo con violencia que afectaron a camiones de una empresa distribuidora.

El procedimiento fue llevado a cabo por carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 7ª Comisaría de La Calera, por orden de la Fiscalía local.

El hombre detenido por la policía uniformada fue identificado como F.A.M.G., alias «El Sicario», de 23 años, quien registra antecedentes policiales.

Asimismo, la institución policial indicó que, al momento de su detención, el sujeto mantenía una orden vigente de aprehensión por el mismo delito.

Cabe hacer presente que, por instrucción del fiscal de turno de La Calera, el individuo detenido en el procedimiento pasará a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA