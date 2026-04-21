Sujeto fue detenido tras fuga en motocicleta en Quilpué: lanzó bolso con droga y fue capturado en su propio domicilio

Un procedimiento policial desarrollado en Quilpué permitió detener a un motociclista por infringir la Ley de Drogas y la Ley de Control de Armas, tras intentar evadir un control vehicular realizado por personal de la Subcomisaría Cabo 2º Anselmo Tapia Silva.

De acuerdo a los antecedentes entregados por la policía uniformada, el operativo se originó cuando Carabineros fiscalizó a un conductor de motocicleta, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, arrojando un banano en su escape.

Al revisar el contenido del bolso,los funcionarios de Carabineros de Quilpué constataron que en su interior había diversas sustancias ilícitas y dinero en efectivo, lo que motivó un seguimiento inmediato por parte del personal policial.

En ese contexto, el sujeto ingresó a un domicilio con la intención de ocultarse, siendo seguido por uniformados, lo que permitió su detención en el lugar.

Durante el procedimiento, al interior del inmueble se incautaron dos armas tipo pistola, droga tanto dosificada como a granel, además de dinero en efectivo y una pesa gramera, elementos asociados a la comercialización de sustancias ilícitas.

Cabe hacer presente que el detenido quedó a disposición de la justicia, mientras que las especies incautadas serán remitidas para su respectiva pericia.

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