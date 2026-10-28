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Sujeto fue detenido tras amenazar con un cuchillo a tres mujeres y agredir a una perra en Quillota

Sujeto fue detenido tras amenazar con un cuchillo a tres mujeres y agredir a una perra en Quillota

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El hombre será formalizado por porte de arma blanca, amenazas y maltrato animal en el Tribunal de Garantía de Quillota.

Sujeto fue detenido tras amenazar con un cuchillo a tres mujeres y agredir a una perra en Quillota
Miércoles 28 de octubre de 2026 15:26
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Un hombre fue detenido luego de que amenazara con un cuchillo a tres mujeres y agrediera a una perra, en la ciudad de Quillota.

Esta situación se produjo en la plaza San Francisco y pese a que intentó escapar, funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron al sujeto.

Tras su captura y gracias a la acción coordinada de Carabineros, el hombre quedó bajo custodia en el Centro de Detención Preventiva de Limache, a la espera de su traslado al Tribunal de Garantía de Quillota para el respectivo control de detención.

En el juzgado, la persona será formalizada por los delitos de porte de arma blanca, amenazas y maltrato animal.

(Imagen: Seguridad Pública Municipal de Quillota)

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