Sujeto fue detenido tras amenazar con un cuchillo a tres mujeres y agredir a una perra en Quillota

Un hombre fue detenido luego de que amenazara con un cuchillo a tres mujeres y agrediera a una perra, en la ciudad de Quillota.

Esta situación se produjo en la plaza San Francisco y pese a que intentó escapar, funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron al sujeto.

Tras su captura y gracias a la acción coordinada de Carabineros, el hombre quedó bajo custodia en el Centro de Detención Preventiva de Limache, a la espera de su traslado al Tribunal de Garantía de Quillota para el respectivo control de detención.

En el juzgado, la persona será formalizada por los delitos de porte de arma blanca, amenazas y maltrato animal.

(Imagen: Seguridad Pública Municipal de Quillota)

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