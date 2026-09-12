Sujeto fue detenido tras agredir a su madre, apuñalar a su padrastro y amenazarlos con quemar su vivienda en Limache

Un crudo episodio de violencia intrafamiliar quedó al descubierto en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso, luego de que un hombre fuera detenido por Carabineros al agredir a su madre y posteriormente apuñalar a su padrastro.

Los hechos tuvieron lugar al interior de la vivienda familiar ubicada en el sector de Los Laureles, donde el aprehendido habría comenzando una discusión con su progenitora, momento en el que le lanzó dos sillas y un palo, de acuerdo a lo señalado por Sitio del Suceso.

Ante este escenario, el padrastro del imputado habría intentado intervenir en el conflicto para poder auxiliar a su pareja, instancia en la cual fue atacado con un arma cortopunzante en una de sus piernas.

Al ser retenido por otros familiares quienes llegaron en ayuda de la pareja, el detenido los amenazó de muerte, y además aseguró que regresaría y le prendería fuego a la vivienda.

Fotografía referencial

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