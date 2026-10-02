Multicancha y sede social Gerona serán renovadas tras años de abandono en sector Gumercindo de Villa Alemana

La Municipalidad de Villa Alemana dio inicio este 1 de octubre a las obras de mejoramiento de la multicancha y la sede social Gerona, ubicadas en el sector Gumercindo, área sur de la comuna.

El proyecto consideró una inversión de más de $193 millones, fue desarrollado por la Secretaría Comunal de Planificación municipal de Villa Alemana (Secpla) y financiado por el Gobierno Regional de Valparaíso a través del FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local).

El alcalde Nelson Estay indicó que “estamos muy contentos porque este proyecto le va a dar vida a un sector que, efectivamente, estaba absolutamente abandonado. Vamos a tener espacios para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros adultos mayores, para las familias. Este es un sector que, efectivamente, se ve pujante, se ve con muchas ganas de tener estos espacios renovados, y creo que lo van a cuidar mucho. Estamos trabajando en varias partes, limpiando calles, pintando fachadas, pintando las casetas del metro, también estamos recuperando plazas y, en definitiva, estamos recuperando espacios públicos como éste para poder tener una mejor ciudad para vivir y para nuestras futuras generaciones”.

La iniciativa, cuyo terreno fue entregado a la empresa este jueves 1 de octubre, permitirá comenzar la recuperación de dos espacios relevantes para la vida del barrio, destinados a reuniones vecinales, talleres, actividades deportivas y encuentros comunitarios.

En la sede social se contempla el recambio de pisos, luminarias y elementos eléctricos, además de mejoras en baños, cocina, fachadas, sistema de alarma, focos solares y una renovación completa de la red eléctrica. En tanto, la multicancha también fue considerada dentro de una renovación integral y sus arreglos incluyen el reemplazo de la actual superficie de asfalto por una nueva losa de hormigón, junto con un nuevo cierre perimetral y luminarias de alta eficiencia.

El proyecto incorpora además nuevas rampas y una ruta accesible para conectar de mejor manera la sede, la multicancha y el espacio público, a fin de facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Se prevé su término de obras para inicios del próximo año.

Camilo Jeraldino, presidente de la Junta de Vecinos Gerona, manifestó que "estuvimos muchos, muchos años aquí abandonados, todo botado, prácticamente todo lleno de basura, indigentes adentro, y logramos sacar adelante la calle, y ahora la sede y la cancha. La verdad es que estamos muy agradecidos con el municipio porque ellos nos apoyaron desde el minuto uno. Sin ellos, la verdad es que esto no sería posible”.

Por su parte, la jefa de Planificación del Gobierno Regional de Valparaíso, Débora Vega, explicó que "tiene una validación ciudadana, hay instancias de participación que validan esta iniciativa, y posterior a ello el trabajo técnico fuerte se lo lleva la Secpla y también la Dirección de Obras Municipales. Entonces hay una cadena bastante compleja, pero el Estado y la institución funcionan para tener este tipo de obras en este tipo de sectores y barrios que están deprimidos en términos de infraestructura, y es una forma de revitalizar cualquier condición de habitabilidad”.

La consejera regional María Elena Rubilar subrayó que “todas las inversiones que tienen un foco como es el FRIL, que son fondos más pequeños, pero estables, son para que los municipios puedan realizar este tipo de iniciativas que tienen gran impacto social en las comunidades, como aquí vimos y también pudimos escuchar, por lo que es algo que valoramos enormemente. Aquí los vecinos van a tener un espacio que ojalá sea un corazón de esta comunidad, de este barrio, que lo puedan ocupar bien y, por sobre todo también, cuando esté listo, lo cuiden”.

Con esta intervención, el sector Gumercindo comienza a recuperar un espacio comunitario y convertirlo en un lugar más seguro, cómodo y accesible, pensado para que vecinos, familias, organizaciones y deportistas puedan desarrollar sus actividades en mejores condiciones.

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