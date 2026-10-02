72 organizaciones vecinales de Valparaíso ejecutarán proyectos de seguridad, infraestructura y equipamiento con fondos municipales

La Municipalidad de Valparaíso anunció el financiamiento total de 72 proyectos comunitarios a través del Fondo de Desarrollo Vecinal "Dr. Alberto Neumann Lagos" (Fondeve) 2026. Con un presupuesto municipal de $271.140.619, el proceso culminó de manera exitosa asegurando que ninguna Junta de Vecinos que obtuvo el puntaje técnico de corte (65 puntos) se quedará sin recursos para ejecutar sus iniciativas.

La convocatoria contó con la participación de 122 Juntas de Vecinos de toda la comuna, cuyos proyectos atravesaron por un riguroso proceso de admisibilidad, revisión técnica y evaluación. Esta importante gestión fue liderada por los equipos y funcionarios municipales, quienes acompañaron a la comunidad en cada etapa para garantizar un proceso transparente, minucioso y eficiente en beneficio directo de los sectores más diversos de Valparaíso.

“Entendemos este fondo como algo trascendental para el desarrollo de las vecinas y vecinos de Valparaíso, porque también un barrio con mejores condiciones es un barrio más seguro para nuestras niñas, niños y los vecinos de Valparaíso”, destacó Marcia Oyarce, directora de Desarrollo Comunitario (Dideco) del Municipio.

En cuanto a las temáticas abordadas, los proyectos beneficiados responden a siete áreas prioritarias para la vida comunitaria, donde Seguridad Ciudadana lidera las preferencias estando presente en el 57% de las iniciativas financiadas (41 proyectos). Le siguen Infraestructura con un 35% de presencia (25 proyectos) y Equipamiento con un 19% (14 proyectos), sumado a iniciativas enfocadas en talleres, medio ambiente, preparación ante desastres y desarrollo de niñeces y juventudes.

Por su parte, la dirigencia vecinal valoró el aporte e impacto de estos recursos públicos en sus sectores. “Postular a esto, por supuesto, nos va a ayudar a solucionar un problema, sobre todo de seguridad. Todo va a quedar más armónico y limpio, porque las vecinas ya lo pedían. Además, postulamos a infraestructura porque el frontis de nuestra sede se deterioró por las inclemencias del invierno; con este fondo vamos a arreglarlo y hermosearlo”, señaló Roberto Mendoza, presidente de la Junta de Vecinos 102 B, Pequeñas Industrias del cerro San Roque.

Finalmente, Claudia Roman, presidenta de la Junta de Vecinos 51 Placeres Central, comentó que "este es un sueño largamente esperado. Postulamos infraestructura para poder tener habilitado una sede en la cual se puedan reunir, no solamente los socios, también los vecinos de nuestro barrio, la parte baja de placeres no tiene sede así que vamos a poder facilitar y también utilizarla”.

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