Diputado Cuello anuncia recurso ante el TC por eliminación del programa «Yo Elijo Mi PC» de la Ley de Presupuesto 2027

El diputado por el Distrito 7 de Valparaíso, Luis Cuello, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) en contra de la eliminación del programa «Yo Elijo Mi PC», luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ratificara que la iniciativa no continuará en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.

Solo durante el último año, el programa permitió la entrega de más de 96 mil computadores a estudiantes de todo el país, beneficio que además contempla conectividad gratuita a Internet, software educativo y herramientas digitales para apoyar su proceso de aprendizaje, especialmente dirigido a estudiantes que no cuentan con los recursos económicos para acceder a estos elementos.

El parlamentario cuestionó la decisión del Ejecutivo y advirtió que la eliminación del programa significaría un retroceso en el acceso de niños, niñas y adolescentes a herramientas tecnológicas fundamentales para su educación.

"El Presidente Kast dijo hace dos días que se va a priorizar a la niñez en esta Ley de Presupuesto. Sin embargo, hoy, su Ministro de Hacienda ratifica que se va a eliminar el programa «Yo Elijo Mi PC», que ha permitido que cientos de miles de niños durante 17 años, niños que no cuentan con recursos económicos, tengan un computador, conexión a Internet, elemento indispensable para su educación", sostuvo el legislador del Partido Comunista (PC).

Asimismo, subrayó que "esta decisión perversa infringe abiertamente el derecho a la educación establecido en la Constitución y, al mismo tiempo, desconoce gravemente la ley de garantías de la niñez que prohíbe la regresividad. Es decir, prohíbe que se le quite un derecho a un niño. Y es por ello que no nos quedaremos de brazos cruzados y vamos a recurrir al Tribunal Constitucional en contra de la eliminación del programa Yo Elijo Mi PC para resguardar los derechos de los niños y niñas de Chile".

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