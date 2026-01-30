Sujeto fue detenido en la Av. Manantiales de Concón por conducir auto robado el 2020

Un ciudadano chileno, de 38 años, fue detenido en Concón luego de ser sorprendido conduciendo un automóvil que mantenía un encargo por robo.

Operativo fue liderado por carabineros de la Sección de Encargos y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Valparaíso, en el marco de controles en la Av. Manantiales.

Así es como al fiscalizar un vehículo station wagon que portaba una placa patente provisoria de cartón, los uniformados verificaron que el número de identificación vehicular que mantenía en el parabrisas se encontraba notoriamente intervenido.

Tras corroborar la serie del chasis, se logró establer que el vehículo mantenía encargo vigente de abril del 2020 por el delito de robo de vehículo motorizado.

Asimismo, se procedió a la detención de un individuo de nacionalidad chilena, de 38 años de edad, el cual fue puesto a disposición de la justicia.

