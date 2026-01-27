Sujeto fue detenido en el borde costero de Cartagena por conducir automóvil robado

En el marco de los patrullajes preventivos de Carabineros en el borde costero de Cartagena, un sujeto fue detenido por conducir un automóvil robado.

De esta manera, personal de la Segunda Comisaría capturó al individuo por el delito de receptación, permitiendo recuperar el vehículo con encargo por robo.

El operativo fue llevado a cabo por personal de Carabineros como de Seguridad Pública de la Municipalidad de Cartagena en el borde costero comunal.

"Carabineros de la 2ª Comisaría, en un trabajo colaborativo con personal de Seguridad Pública Municipal, lograron la detención de un sujeto por el delito de receptación y la recuperación de un vehículo con encargo por robo", indicó la institución.

De igual forma, destacaron que con este operativo permite "reafirmar el compromiso permanente con la seguridad de la comunidad".

