Sujeto de 33 años fue detenido en Viña del Mar por conducir auto robado en julio de 2024

Carabineros de la SEBV Valparaíso, fiscalizaron un automóvil en la intersección de calles Las Maravillas con Estero Maitenlahue, en Viña del Mar, detectando que sus placas patentes mantenían encargo vigente por robo.

Al proceder a periciar el automóvil en sus series identificatorias, observan que estas se encontraban originales de fábrica, constatando que estaban asignadas a otra placa patente, que no portaba.

De esta manera se determinó que el vehículo mantenía encargo vigente por el delito de robo de vehículo motorizado, de fecha 28 de julio de 2024, procediendo a la detención del conductor, un hombre chileno de 33 años, con antecedentes policiales.

Todos los antecedentes del procedimiento fueron informados al Ministerio Público, que instruyó que el imputado pase a audiencia de control de detención.

