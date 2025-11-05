Sujeto de 22 años fue detenido por conducir bajo la influencia de las drogas en San Felipe

Un hombre fue detenido en la esquina de Av. Yungay con Ramón Freire, en San Felipe, tras ser sorprendido conduciendo un automóvil bajo la influencia de las drogas.

Carabineros del OS7 Aconcagua se percataron que un vehículo no se detuvo en dos intersecciones, motivo por el cual procedieron a fiscalizarlo.

De esta forma, verificaron que el automóvil era conducido por un hombre que, además, portaba dos bolsas contenedoras de marihuana elaborada, presentando en el mismo instante un certificado médico emitido por Farmacannabis (vigente).

Debido a ello, la Fiscalía instruyó realizar un examen toxicológico y un narcotest, el cual arrojó positivo ante la presencia de THC, por lo que se procedió a su detención.

El detenido fue identificado con las iniciales C.F.P.A., de 22 años, chileno, con antecedentes penales, quien pasará a control de detención

En cuanto a la droga hallada en el procedimiento del OS7 de Carabineros Aconcagua, se informó que se incautaron 16 gramos de marihuana elaborada.

PURANOTICIA