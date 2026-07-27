Sujeto de 19 años muere acribillado de cuatro disparos en el cerro Toro de Valparaíso

El homicidio de un joven de 19 años quedó al descubierto en el pasaje Torquemada, en el cerro Toro de Valparaíso, luego que el turno de Instrucción y Flagrancia del Ministerio Público instruyera la concurrencia de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) para desarrollar las primeras diligencias investigativas en el sitio del suceso.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso, señaló que, tras constituirse en el lugar, "lograron establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 19 años de edad con antecedentes policiales, el cual al examen de médico criminalista presentaba cuatro impactos por proyectil balístico y su causa de muerte estaría en correspondencia con un traumatismo torácico con arma de fuego".

Respecto al trabajo que continúa desarrollándose en el lugar, el oficial explicó que los detectives "se encuentran trabajando en sitio del suceso, levantando el relato de testigos, realizando el empadronamiento de vecinos y también el análisis de las cámaras de seguridad del sector, para obtener algún indicio o evidencia respecto a los imputados y con estos antecedentes proporcionarlos al Ministerio Público".

La investigación continúa por instrucción de la Fiscalía, mientras detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la policía civil mantienen las diligencias destinadas a reunir antecedentes que permitan establecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables.

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