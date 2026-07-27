Caen dos sujetos tras robo a vivienda en Algarrobo: escapaban en furgón con encargo

Una efectiva y coordinada labor entre la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Algarrobo y Carabineros culminó en la detención de dos individuos implicados en un robo a una vivienda en el sector Parque Residencial.

El operativo se inició tras el oportuno llamado de una vecina al 1465, número telefónico de emergencias de la Dirección de Seguridad Pública, cuya alerta permitió el despliegue inmediato de patrullajes municipales y la rápida articulación con personal policial.

A partir de las descripciones entregadas por la comunidad, Carabineros interceptó e individualizó a los dos imputados en las inmediaciones del sector. En el lugar se fiscalizó además el furgón en el que se movilizaban, al interior del cual se hallaron las especies sustraídas. Tras la verificación de antecedentes, se constató que el vehículo mantenía un encargo vigente por robo en la comuna de Santiago.

Ambos imputados, junto con los antecedentes y pruebas del procedimiento, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de San Antonio para la respectiva audiencia de control de detención y el inicio de las diligencias investigativas.

El alcalde Marco Antonio González señaló que "en Algarrobo estamos demostrando que la seguridad se enfrenta con gestión, coordinación y presencia efectiva en el territorio. Este procedimiento es reflejo del trabajo permanente entre nuestra Dirección de Seguridad Pública y Carabineros. Vamos a seguir fortaleciendo la vigilancia y los canales de denuncia, porque el compromiso es claro: responder de manera oportuna para que nuestros vecinos y visitantes vivan más tranquilos".

Desde el Municipio de Algarrobo reiteraron la importancia del trabajo colaborativo y recordaron a la comunidad que la línea 1465 se encuentra operativa las 24 horas para la atención de emergencias, denuncias y situaciones sospechosas.

PURANOTICIA