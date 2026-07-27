Colisión múltiple genera congestión en Troncal Sur a la altura de Villa Olímpica en Quilpué

Una colisión que involucró a cuatro vehículos menores se registró durante la mañana de este lunes 27 de julio en la autopista Troncal Sur, a la altura del enlace Villa Olímpica, en la comuna de Quilpué, en dirección hacia Viña del Mar.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas producto del mismo.

A raíz de la emergencia, los vehículos permanecieron detenidos en la vía a la altura de Villa Olímpica de la Ciudad del Sol, situación que ha generado congestión para quienes se desplazan por la Troncal Sur en dirección a la provincia de Valparaíso.

(Imagen: Sitio del Suceso)

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