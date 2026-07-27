Violenta colisión con volcamiento deja un fallecido y cuatro heridos de extrema gravedad en la Autopista Los Andes de Quillota

Una violenta colisión de alta energía con posterior volcamiento dejó una persona fallecida y otras cuatro con lesiones de extrema gravedad la noche de este domingo en la Autopista Los Andes, a la altura del kilómetro 15,4 de la ruta, en Quillota.

La gravedad del accidente obligó al despliegue de un amplio operativo de emergencia, hasta donde concurrieron voluntarios de Bomberos de Quillota, equipos de la Red SAMU del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota–Petorca (SSVQP) y personal de la empresa concesionaria para asistir a los lesionados y resguardar el lugar.

Mientras los equipos de emergencia desarrollaban las labores de atención y rescate, el sitio del suceso permaneció bajo resguardo para facilitar el trabajo de los organismos que participaron en el procedimiento.

Las causas y circunstancias que originaron este fatal accidente serán investigadas por los organismos competentes, con el objetivo de establecer la dinámica de la colisión y el posterior volcamiento registrados en la Autopista Los Andes.

PURANOTICIA