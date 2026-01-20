Sujeto buscado por un robo en Viña del Mar fue detenido en el cerro Alegre de Valparaíso

Click acá para ir directamente al contenido
Su captura se gestó en el marco del reforzamiento de los patrullajes preventivos de Carabineros de la 8ª Comisaría en distintos cerros de la Ciudad Puerto.

Martes 20 de enero de 2026 19:23
Patrullajes de Carabineros por el cerro Alegre de Valparaíso permitieron detener a un individuo que se mantenía prófugo de la justicia por un robo por sorpresa.

Funcionarios de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 8ª Comisaría de Valparaíso se dieron cita en el lugar ante denuncias por la comisión de delitos.

Es así como durante horas de la mañana de este martes capturaron a M.S.A.T., de 19 años, quien será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

Desde la institución reiteraron su "compromiso con la seguridad de la ciudadanía", indicando que "este tipo de patrullajes se continuarán haciendo de forma permanente".

