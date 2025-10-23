Sujeto acusado de abusos sexuales contra niña fue linchado por vecinos en San Antonio: le quemaron su auto y fue rescatado por policías

Vecinos de la Villa Génesis de San Antonio intentaron linchar a un sujeto apuntado como el autor de abusos sexuales cometidos contra una niña del sector.

Los residentes de este sector de la comuna porteña tomaron represalias contra el individuo, quien debió ser socorrido por funcionarios de Carabineros.

De todas maneras, en medio de estos violentos hechos suscitados a la medianoche de este jueves 23, su automóvil resultó completamente quemado.

Previamente, los vecinos acudieron directamente a su domicilio, al cual entraron por la fuerza, premunidos con objetos contundentes para golpear al hombre.

Carabineros llegó al lugar de los hechos y se llevó al hombre que estaba siendo linchado por la comunidad, evitando así consecuencias mayores.

PURANOTICIA