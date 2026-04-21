Subsidio eléctrico sigue vigente y beneficiará a 180 mil familias de la región de Valparaíso

Ante informaciones difundidas recientemente sobre un eventual término del subsidio eléctrico, la Seremi de Energía de Valparaíso informó que este beneficio se mantiene vigente conforme a la ley y a los recursos actualmente aprobados, entregando tranquilidad a miles de hogares de la Quinta Región.

El subsidio eléctrico es un apoyo estatal con duración establecida por ley, orientado principalmente a los hogares más vulnerables del país, pertenecientes al 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares. En la región de Valparaíso, actualmente beneficia a 187.053 hogares.

El seremi Celso Quezada señaló que "el Ministerio de Energía no ha puesto término al subsidio eléctrico, ya que este beneficio sigue vigente. Durante todo el año 2026, tal como lo establece la ley, continuará apoyando a más de 180 mil familias de nuestra región, especialmente a aquellas que más lo necesitan. Como Gobierno, nuestro compromiso es entregar certeza y tranquilidad a los hogares frente a este tema. Asimismo, confirmamos que en mayo de 2026 se realizará la quinta convocatoria del subsidio, correspondiente al segundo semestre".

Respecto al proceso 2026, se confirmó que la quinta convocatoria, correspondiente al segundo semestre, se llevará a cabo entre el 26 de mayo y el 5 de junio, cuando las familias podrán postular o actualizar sus datos. Los resultados estarán disponibles antes de la segunda semana de agosto, mientras que el beneficio comenzará a aplicarse desde septiembre, distribuyéndose en seis cuotas en la cuenta de electricidad.

Los hogares que actualmente reciben el subsidio y mantengan sus condiciones tendrán postulación automática y preferencial, mientras que nuevos postulantes podrán acceder dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.

En relación con el proceso de normalización tarifaria, desde la Seremi de Energía explicaron que entre 2019 y 2023 se adoptaron medidas que mantuvieron contenidas las tarifas eléctricas, lo que generó un desfase entre el costo real de la energía y el precio pagado por los usuarios, acumulando una deuda significativa en el sistema.

En este contexto, el seremi Quezada agregó que “hoy estamos avanzando en un proceso responsable de normalización tarifaria, que permita recuperar gradualmente esa deuda sin afectar de manera desproporcionada a las familias”.

Finalmente, aseguraron que no se han anunciado incrementos de tarifas ni han adelantado cifras. Respecto a la posibilidad de nuevas medidas o mecanismos similares, es algo que se está trabajando con técnicos y con los parlamentarios y asesores de las comisiones de Minería y Energía de ambas cámaras.

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