Subcomisaría temporal, nuevas cámaras y 280 guardias: Valparaíso extrema medidas de seguridad para sus fondas en el Alejo Barrios

El Parque Alejo Barrios de Valparaíso será una vez más el centro de reunión de los miles de porteños y turistas que se acercan para disfrutar de las Fiestas Patrias en este punto del cerro Playa Ancha, con gastronomía típica, juegos y otras entretenciones.

Pero para garantizar el éxito del tradicional evento porteño, el Municipio ha dispuesto de su capacidad técnica para que estas se puedan desarrollar con total normalidad, destacando los 120 funcionarios del Departamento de Aseo que, durante los cinco días de celebración en doble turno, se encargarán de mantener todo limpio y ordenado, sumado a los 10 camiones recolectores que colaborarán con esta importante tarea.

Además, desde el martes 16 de septiembre se instalarán dos bateas que se cambiarán de forma diaria; 35 contenedores 1.100 litros, que se ubicarán en los pasillos de las ramadas; así como también se le hará entrega al sindicato de fonderos de 15 volquetes. Todo esto con la finalidad de colaborar de forma conjunta en la limpieza del parque playanchino, entendiéndolo como una tarea de todos y todas.

La alcaldesa Camila Nieto comentó que"el desarrollo en paz de las fiestas patrias es vital si queremos que los porteños y quienes nos visitan celebren tranquilos y seguros este 18. Por eso, hemos dispuesto de medidas extraordinarias en torno a seguridad, limpieza y orden, para que lo que hemos hecho como administración en Valparaíso también tenga una proyección en la Alejo Barrios y sus alrededores. Esperamos que la gente pueda disfrutar en familia y en un entorno tranquilo”.

De igual forma, se están realizando fiscalizaciones de tránsito y controles al comercio informal en las afueras del parque Alejo Barrios, al igual que se establecerán patrullajes coordinados con Carabineros para mantener el orden del sector.

También se reforzará la seguridad de televigilancia al interior y exterior de las ramadas de Valparaíso, ante lo cual la directora de Seguridad Ciudadana porteña, María José Brevis, explicó "adquirimos nuevas cámaras, con operadores monitoreando el desarrollo de las fiestas, algo que toma prioridad, a propósito de la demanda de la ciudadanía y los fonderos para el resguardo de los visitantes”.

Cabe destacar que esta repartición tendrá una coordinación permanente con Carabineros, quienes instalarán una Subcomisaría Temporal en el parque.

Asimismo, se dispondrá de 280 turnos de guardias de seguridad y detectores de metales en los ingresos al recinto de Playa Ancha, todo esto con la finalidad de garantizar un ambiente seguro y familiar para quienes asistan.

Finalmente, desde la Municipalidad de Valparaíso se hizo un llamado a acudir a las fondas y a disfrutar de la entretención y los precios populares que dispondrán los fonderos en esta nueva versión de las ramadas del Parque Alejo Barrios.

