Subcomisaría de Forestal y Tenencia de Playa Ancha en peligro: emplazan a Hacienda a reingresar decretos para asegurar recursos

Una serie de críticas se han levantado luego que la Dirección de Presupuestos (Dipres) haya retirado el decreto que modifica a la baja parte de los recursos destinados a infraestructura policial contenidos en la Ley de Presupuestos.

Según dio a conocer el diputado Tomás Lagomarsino, entre estos se encuentra la Subcomisaría de Carabineros para el sector de Forestal, en Viña del Mar; y para la Tenencia del cerro Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso.

"Este decreto modificatorio fue retirado después de haber sido ingresado hace algunos días”, dio a conocer el parlamentario del Partido Radical y representante del Distrito 7, agregando que "le exigimos explicaciones a la Dipres de por qué retiró este decreto tan importante para concretar estos proyectos de inversión".

De igual forma, el congresista hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que "lo reingrese a la mayor brevedad posible" y con las observaciones subsanadas.

En esa misma línea, el diputado Tomás Lagomarsino sostuvo que “en materia de seguridad no se puede seguir esperando" y, por último, resaltó la urgencia para contar con la Subcomisaría de Carabineros en el sector de Forestal, señalando que “tenemos que agilizar todos los trámites necesarios para que se pueda adjudicar. Estamos contra el tiempo y este error, lamentablemente, nos quita días vitales”.

