Standly deberá firmar mensualmente ante Carabineros tras ser formalizado por microtráfico en tribunal de San Felipe

Camilo Fernando Paredes Aguirre, cantante urbano reconocido en el mundo musical como Standly, fue formalizado en el Juzgado de Garantía de San Felipe luego de ser detenido en la comuna este miércoles 5 de noviembre por conducir bajo la influencia de las drogas y por portar dos bolsas contenedoras de marihuana elaborada.

Desde el OS7 de Carabineros Aconcagua señalaron que se percataron que un vehículo no se detuvo en dos intersecciones de la comuna sanfelipeña, motivo por el cual procedieron a fiscalizarlo en el cruce de avenida Yungay con la calle Ramón Freire.

Allí verificaron que el automóvil era conducido por este joven de 22 años, quien portaba dos bolsas contenedoras de marihuana elaborada, además de presentar un certificado médico emitido por Farmacannabis (vigente) por el que se consultó a Fiscalía, que determinó realizar un examen toxicológico y un narcotest, el cual arrojó positivo ante la presencia de THC, por lo que se detuvo al cantante urbano.

Debido a esta situación, el intérprete de «Pégate», «Marisola» o «Vida Peligrosa», fue formalizado como autor de los delitos de microtráfico y conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas en el Juzgado de Garantía de San Felipe.

En la instancia, el tribunal decidió dejar sujeto a Standly a la medida cautelar de firma mensual ante Carabineros, como autor del delito de microtráfico y conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, ilícito descubierto durante la madrugada.

De igual manera, se determinó un plazo de investigación de 100 días.

