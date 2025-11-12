Squella insta a modernizar el sistema de transporte público en la V Región para mejorar la calidad de vida de los vecinos

El transporte público en la región de Valparaíso no está ajeno a las crisis que en distintos ámbitos enfrentan sus habitantes. Largos tiempos de espera, trayectos muy largos, microbuses antiguos no amigables con el medioambiente, poca accesibilidad y baja cobertura son algunos de los principales problemas que enfrentan los usuarios a diario.

Ante este escenario, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano y candidato a senador por la región de Valparaíso, enfatizó la urgencia de modernizar el sistema de transporte público regional.

“La crisis del transporte público es una realidad que no podemos esconder. En nuestras visitas en terreno, los vecinos nos cuentan que este es uno de los temas que más los afecta, porque lo viven todos los días: sufren la falta de recorridos, los tiempos de espera eternos y la congestión en zonas donde el sistema simplemente no llega”.

Complementó que esta situación se agrava en comunas que han crecido con fuerza en los últimos años, sin que el transporte se haya adaptado a esa nueva realidad: “Hoy tenemos sectores como Concón o Quilpué donde la población ha aumentado considerablemente, pero el transporte público no responde a ese crecimiento. No hay actualización de recorridos ni una red que cubra las necesidades de quienes viven o trabajan allí.”

El candidato a senador también subrayó la necesidad de avanzar hacia un modelo más eficiente e integrado: “Debemos contar con un sistema de transporte público realmente conectado, donde las personas puedan combinar micro, colectivo y Metro, por ejemplo, optimizando sus tiempos y facilitando los desplazamientos diarios”.

Squella advirtió que la falta de planificación en transporte no solo afecta la calidad de vida, sino que también aumenta la congestión vehicular: “Cuando las grandes ciudades y regiones no tienen una red de transporte público eficiente, ocurre lo obvio: crece el parque automotriz y con ello la congestión. Es un círculo vicioso que se debe solucionar”.

Por tanto, insistió en que “necesitamos que las autoridades hagan la pega y pongan las necesidades de los vecinos por delante, facilitándoles el acceso por ejemplo a los adultos mayores y personas con movilidad reducida, a los estudiantes, actualizar los recorridos y unificar los sistemas de pago. Necesitamos modernizar el transporte público para mejorar la calidad de vida de los vecinos de nuestra región”, finalizó.

