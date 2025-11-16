Squella destaca la masiva concurrencia a locales de votación y reitera la confianza de que Kast avance a la segunda vuelta

El candidato a senador por la región de Valparaíso, Arturo Squella, emitió su sufragió en la Escuela Héroes de Chile de la comuna de Limache.

El presidente del Partido Republicano estuvo acompañado de los diputados Chiara Barchiesi, Luis Fernando Sánchez y los candidatos Sebastián Zamora y Manuel Millones.

Tras cumplir con su deber cívico, manifestó que estuvo "muy bien acompañado del gran equipo Republicano. Me acompaña Sebastián Zamora, Chiara Barchesi, Manuel Millones y Luis Fernando Sánchez. Un tremendo equipo que en definitiva es representación de lo que es la fuerza del cambio".

"Estamos trabajando junto a José Antonio Kast, muy contentos porque vemos, al menos en este local de votación en que me tocó votar a mí, muchas personas participando. Tocó un día intenso desde el punto de vista del calor, pero eso no obsta a que todos los chilenos quieran pronunciarse manifestando cuál es su posición", agregó.

Squella expuso que "vamos a esperar los resultados todos juntos, viendo lo que va apasar, particularmente por supuesto la elección presidencial junto a ella hay grandes expectativas en la elección parlamentaria y evidentemente esto va a seguir".

"Vamos a seguir trabajando en la segunda vuelta. Nosotros confiamos en que sea José Antonio Kast que pasa la segunda vuelta y ahí vamos a tener dos modelos de sociedad bastante claros", declaró.

Complementó que "es evidente que por un lado va a pasar la candidata del oficialismo de la continuidad, Gabriel Boric, y por el otro lado nosotros esperamos que sea José Antonio Kast".

"Los chilenos van a tener que elegir en un mes más cuál es el modelo de sociedad que quieren para los próximos cuatro años. Y en eso, por supuesto, que el trabajo que hagamos los parlamentarios que resultemos electos va a ser fundamental", enfatizó.

Respecto al ánimo al interior del Partido Republicano en cuanto a la segunda vuelta, el candidato manifestó que: "Bueno, esperanzados, contentos. Yo creo que es un poco lo que la gente ha estado esperando. Vemos, si bien hace mucho tiempo ya no se puede publicar encuestas, pero sabemos que efectivamente esa tendencia a mantener un margen importante hace que esperemos con esperanza el paso a segunda vuelta. Y si no fuera así, por supuesto que nos sumamos a trabajar hoy día mismo con la persona que pase a segunda vuelta y que enfrente a Jeanette Jara el 14 de diciembre".

"Ese es el ánimo nuestro. El ánimo es trabajar por Chile, el ánimo es trabajar por los chilenos, superar las crisis por las cuales hemos atravesado durante los últimos años y estamos convencido de que efectivamente se le puede dar solución con una mayoría en el Congreso y con José Antonio Kast", cerró.

