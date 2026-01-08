Sorpresiva lluvia de verano cayó sobre ciudades de la costa de la región de Valparaíso: hasta rayos se registraron en San Antonio

Con sorpresa se recibieron en ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, Concón y San Antonio las repentinas precipitaciones.

Minutos antes de las 10:00 horas, el cielo se cubrió en la costa de la región de Valparaíso, y comenzó a caer un verdadero aguacero.

Hubo un momento en que se registró una fuerte lluvia, la que con el paso de los minutos comenzó a declinar en intensidad.

Si bien, durante el fin de semana se reportaron algunos chubascos menores, la de este miércoles 8 de enero es la primera lluvia del año.

De hecho, algunos reportes llegados a la radio de Puranoticia.cl dan cuenta de granizos en sectores como Jardín del Mar, en la localidad viñamarina de Reñaca.

Además, en sectores de la provincia de San Antonio se percibieron fuertes truenos y hasta la caída de rayos, acompañando a las precipitaciones.

A raíz de lo ocurrido, Puranoticia.cl conversó con el meteorólogo Luis Vidal, quien explicó a qué se debió esta corta pero intensa lluvia en la región.

"Estamos experimentando el paso de una baja segregada o núcleo frío en altura que está afectando a la costa de Valparaíso y se va moviendo rápidamente hacia los valles interiores, precordillera y cordillera de Los Andes, en un movimiento desde la costa hasta la cordillera y luego hacia el lado argentino", indicó el profesional.

También sostuvo que "lo que debiéramos experimentar durante gran parte del día es una nubosidad inestabilizada, la que ha generado algunos chubascos, a ratos bastante fuertes, pero esa condición va a ir moviéndose hacia el interior de la región de Valparaíso y debilitándose en la costa".

