Sorprenden a sujeto vendiendo drogas en pleno desfile de Fiestas Patrias en La Ligua

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI La Ligua, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron a un sujeto de 18 años por su responsabilidad en los delitos de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades e Infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos.

La operación policial, denominada «Espejismo», permitió establecer que el sujeto utilizaba redes sociales para contactar a sus compradores y concretar la venta de sustancias ilícitas, principalmente a jóvenes estudiantes de la comuna.

Tras diversas labores de vigilancia y seguimiento, los oficiales sorprendieron al imputado realizando una transacción de droga en el sector céntrico de la ciudad, donde se congregaba gran afluencia de público debido al desfile cívico de Fiestas Patrias.

Así es como se procedió a su detención en flagrancia. De igual manera, se logró una orden de entrada y registro al domicilio del mismo, donde se incautó cannabis sativa, clorhidrato de cocaína, una balanza digital y un teléfono celular.

En el procedimiento, los oficiales de la Policía de Investigaciones también incautaron una pistola a fogueo adaptada, un revólver a fogueo, municiones y un chaleco de seguridad anticorte, con una placa metálica en su interior.

Debido a esto, la Fiscalía de La Ligua instruyó que el detenido fuera puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención.

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