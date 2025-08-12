Sorprenden a mujer traficando droga oculta en rollos de papel higiénico en Valparaíso

Una mujer que ejerce el comercio ambulante ilegal en Valparaíso fue detenida tras ser sorprendida traficando droga oculta en rollos de papel higiénico.

El refuerzo de la fiscalización en el plan de Valparaíso permitió detectar a una mujer que realizaba microtráfico de drogas y contrabando de cigarrillos.

El hecho quedó en evidencia luego que la imputada fuera vista ejerciendo el comercio ambulante informal, por lo que Carabineros procedió a su fiscalización.

Así es como detectaron que, en un carro de supermercado, mantenía ocultas cajetillas de cigarros de contrabando y productos de aseo.

Al realizar una inspección más detenida a rollos de papel higiénico, se observaron envoltorios de droga ocultos, correspondiendo a marihuana.

Por instrucción del Ministerio Público, la mujer –que no cuenta con antecedentes policiales– quedó en libertad a espera de citación.

