Sorprenden a mujer intentando ingresar cóctel de drogas a interno de la cárcel de Valparaíso

Cocaína, marihuana, pasta base de cocaína y otras drogas, fueron incautadas por personal de Gendarmería del Complejo Penitenciario de Valparaíso a una mujer que llegó a la unidad penal para visitar a un privado de libertad durante las Fiestas Patrias.

Gracias al escáner corporal con que cuenta la cárcel, la funcionaria encargada de la revisión de las visitas pudo detectar que ésta ocultaba en sus partes íntimas un elemento extraño. Frente a este hecho, la gendarme solicitó que se le entregase dicho objeto, requerimiento al que accedió la mujer al ver que había sido descubierta.

El jefe (s) del establecimiento penitenciario, teniente coronel Renzo Sánchez, detalló que "personal que se encontraba abocado a registro de visitas y encomiendas, logra percatarse, a través de la máquina Body Scan, que una de las visitas venía con un bulto extraño entre sus cavidades interiores".

Así es como se encontraron diversas sustancias ilícitas, como dos envoltorios transparentes con hierba de color verde, una bolsa contenedora de polvo granulado de color beige, tres envoltorios con polvo granulado de color blanco, un envoltorio contenedor de resina color café, una bolsa hermética contenedora de polvo compacto de color blanco, un envoltorio contenedor de pasta base de color beige, dos bolsas con polvo de color blanco y dos comprimidos que aparentan ser éxtasis.

Cabe destacar que la funcionaria que descubrió el intentó de ingresar drogas cumple funciones en la Dirección Regional de Gendarmería y –como parte del Plan Regional De Fiestas Patrias– se trasladó hasta la unidad penal porteña para reforzar su seguridad.

LIMACHE

Un hecho de similares características ocurrió en el Centro de Detención Preventiva de Limache, donde otra mujer intentó ingresar, escondidos en su boca, dos envoltorios con cannabis sativa. El nerviosismo y la mala modulación delataron a esta persona, quien finalmente terminó entregando la sustancia vegetal.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, destacó que "este manejo de tecnología nos permite detectar y también poner a disposición de los tribunales a las personas que cometen delitos dentro de las cárceles. Paralelamente, con el plan ministerial de refuerzo de seguridad y personal que pasó a cumplir labores administrativas a labores un poco más operativas, también existió el refuerzo de personal de la Dirección Regional y distintos puestos administrativos que permitieron reforzar las unidades penales y, por ende, contribuir a la seguridad de las mismas”.

Cabe hacer presente que en ambas incautaciones las mujeres terminaron siendo retenidas por personal de las unidades penales para, luego de informar al Ministerio Público, ser detenidas por efectivos policiales.

