Sorprenden a dos sujetos que intentaron robar especies desde camioneta estacionada en tienda de retail de Los Andes

Dos delincuentes fueron detenidos tras ser sorprendidos intentando robar especies desde el interior de un automóvil en la comuna de Los Andes.

Tras reiteradas denunciadas por delitos similares en los estacionamientos de una tienda de retail, carabineros de la SIP de Los Andes se posicionaron en el lugar.

En ese contexto, los policías se percatan que desde un vehículo desciende un sujeto que, mediante un inhibidor, abrió una camioneta para sustraer especies.

Por tal motivo, los funcionarios de civil acuden en su búsqueda, logrando darle alcance a dos individuos en la avenida San Rafael, procediendo a la detención de E.M.M.A, de 34 años; y de E.N.I.J.I., de 24 años, ambos con amplio prontuario policial.

Al revisar el vehículo, se encontraron dos notebooks y diversos elementos para cometer delitos, como ganzúas, un inhibidor de señal y destornilladores.

Las especies fueron reconocidas por dos de las víctimas de estos antisociales, cuyas especies fueron avaluadas en alrededor de 2 millones de pesos ($2.000.000). Así también, el vehículo en el que se desplazaban los sujetos fue retirado de circulación.

Cabe hacer presente que el fiscal de turno de Los Andes dispuso que los dos hombres detenidos pasen este viernes a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA