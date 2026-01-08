Ministerio de Vivienda tras "funa" en Viña: "Es un hecho puntual y aislado, protagonizado por personas sin representatividad vecinal"

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abordó las manifestaciones en contra del Presidente Gabriel Boric y el ministro Carlos Montes en su visita al sector de El Olivar, en Viña del Mar, afectado por el megaincendio de febrero de 2024.

"Queremos señalar que lo ocurrido este miércoles en el sector de El Olivar corresponde a un hecho puntual y aislado, protagonizado por personas sin representatividad vecinal y cuya actitud no se condice con la conducta ni con el trabajo que se desarrolla habitualmente en el territorio, donde prima el diálogo y la comunicación con las dirigencias formales así como con la ciudadanía en general, cuyos espacios se dan en el marco del respeto y el intercambio franco de ideas", señaló el Minvu en un comunicado.

"Como ministerio relevamos los avances concretos en la reconstrucción, que a este mes de enero alcanza el 45% en materia habitacional y el desarrollo de distintas iniciativas urbanas para recuperar los sectores siniestrados", añadió.

"Este proceso ha sido acompañado con una permanente presencia de las autoridades regionales y del Minvu. Afirmamos nuestro compromiso con todo el proceso de la reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en un trabajo serio, cercano y responsable siempre orientado al bienestar de las comunidades", concluyó.

En la protesta, algunos dirigentes increparon a las autoridades, reclamando por el lento avance de la reconstrucción y por no haber sido invitados a la instancia.

El ministro Montes alcanzó a hablar apenas dos minutos en el punto de prensa antes de que los gritos irrumpieran en la actividad. El Presidente Boric, en tanto, se retiró justo antes del ingreso de los manifestantes.

La manifestación escaló cuando los denunciantes tomaron un micrófono de prensa del ministerio para increpar directamente al secretario de Estado, a las afueras de las viviendas en construcción.

PURANOTICIA